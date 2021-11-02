2021/11/02 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت مديرية مكافحة المخدرات القبض على 20 متهما بتجارة وحيازة المخدرات في سبع محافظات .وذكر بيان للمديرية :" ان مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على ( 20 ) متهما في محافظات ( البصرة - وبغداد الرصافة - والمثنى - وواسط - وكربلاء - وبابل - والانبار ) وضبطت بحوزتهم ما يقارب ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و (1000) حبة مخدرة متنوعة إضافة إلى أدوات للتعاطي وسلاح ناري غير مرخص ".واشار البيان الى :" ان العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية والتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين "./انتهى9

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