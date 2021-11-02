تكليف نصار الربيعي نائباً اول و نبيل الطرفي نائباً ثانيا لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري

2021/11/02 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت انباء عن تكليف نصار الربيعي نائباً اول لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري و نبيل الطرفي نائباً ثانيا .وتم اليوم تكليف الشيخ احمد المطيري برئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري بدلا من نصار الربيعي ../انتهى7

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