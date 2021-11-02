الملكة إليزابيث الثانية 95 عامًا تقود سيارتها بعد إقامة قصيرة في المستشفى

2021/11/02 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهدت الملكة إليزابيث خلف عجلة القيادة وهي تتجول في أرجاء قصرها في وندسور، وذلك بعد إقامتها القصيرة في المستشفى.وعدم حضورها قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو.

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