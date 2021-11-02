انتهاء عمليات تدقيق نتائج انتخابات ذي قار وصلاح الدين

2021/11/02 | 19:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المفوضية يوم الأربعاء موعدًا لتدقيق نتائج محافظة البصرة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، عن الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وذكرت المفوضية في بيان، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ العد والفرز جرى "بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأكّد البيان، أنّ "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين، لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة"، مبينًا أنّ "يوم غد الأربعاء سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة".

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