محطات في حياة صباح فخري: عراب الأجيال الذي نسج بصوته أجمل الألحان

2021/11/02 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فوق النخل، قدك المياس، آه يا حلو..مجموعة من الأغنيات التي نسجت بألحانها ذكريات أجيال كثيرة، وشهدت على ذكرياتهم ومراحلهم العمرية المختلفة، غزل كلمات هذه الأغنيات بصوته الذهبي النجم صباح فخري، […]

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