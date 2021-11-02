2021/11/02 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل قرعة دوري الكرة الشاطئية.وذكر الاتحاد في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تقرر تأجيلَ قرعة دوري الكرة الشاطئية للموسم (2022/2021)، المقرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل قرعة دوري الكرة الشاطئية المركز الخبري الوطني.

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