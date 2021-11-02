5 قرارات جديدة للحكومة العراقية بينها تعديل ضوابط توزيع

2021/11/02 | 19:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء.وبحث مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، مستجدات الأوضاع العامة للبلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر …

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