2021/11/02 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y_hw05msI8g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حزن يخيم على الوسط الفني لوفاة الفنان صباح فخري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حزن يخيم على الوسط الفني لوفاة الفنان صباح فخري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).