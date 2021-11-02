المفوضية .. الانتهاء من عد وفرز محطات محافظتي ذي قار وصلاح الدين

2021/11/02 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن الانتهاء من عد وفرز محطات محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وقالت المفوضية في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (2 تشرين الاول 2021)، إنها "انتهت من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت، أن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين، لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

واوضحت، انه "سيشهد يوم غد الأربعاء، عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة".

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