إمكانية تولي المرأة المناصب القيادية التنفيذية

2021/11/02 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

في أغلب الدساتير وفي الأديان السماوية

لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة وفي

الحضارات والثقافات الماضية تولت

النساء الحكم وشيدن لأنفسهن ولدولهن

مجداً كبيراً.

لكن هناك فترات أُبعدت النساء

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