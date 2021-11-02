بينها كربلاء.. القبض على 20 مروجا للمخدرات في سبع محافظات

2021/11/02 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المخدرات

والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، عن

القاء القبض على عدد من المتهمين في سبع

محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارزها ألقت القبض على 20

متهما

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