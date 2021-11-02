2021/11/02 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب نهاية العام الثاني من تفشي جائحة فيروس كورونا، لا تزال هناك بعض المعلومات غير الواضحة، وفي مقدمتها مدة بقاء الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي عند الإصابة في الجسم، بحسب موقع "ساينس أليرت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تحدد مدة بقاء الأجسام المضادة.. بعد الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تحدد مدة بقاء الأجسام المضادة.. بعد الإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).