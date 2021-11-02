2021/11/02 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني إثر وفاة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، أعلنت السلطات التونسية شن حملة كبيرة لغلق دور رعاية الأطفال العشوائية (حصانات) وغير المرخصة.وتوفي صباح، الإثنين، رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد وفاة رضيع..



تونس تشن حملة على “عشوائيات الأطفال” المركز الخبري الوطني.

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