دهوك: الجهاز المركزي للإحصاء ينفذ المرحلة الأخيرة لتجربة ’التعداد الإلكتروني’

2021/11/02 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الجهاز ألمركزي للإحصاء، الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الأخيرة لتجربة التعداد الإلكتروني في محافظة دهوك.

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وذكر الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الأول 2021)، أنه "في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان في العراق، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط عن تنفيذ أخر مراحل التجربة القبلية في محافظة دهوك وهي مرحلة ملء إستمارة عدّ السكان، والتي تستمر لمدة خمسة ايام".

وأضاف أن "هذه التجربة تأتي إستكمالا للتجارب الناجحة التي نفذها الجهاز في خمس محافظات ( بغداد والبصرة والأنبار وكربلاء وأربيل)، بحضور رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم، ومدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد سمير خضير هادي، ومدير إحصاء دهوك / جيافان عبد الرزاق سليمان".

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، بحسب البيان، "إطلعنا اليوم على المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ تجربة الإختبار القبلية في تنفيذ التعداد الإلكتروني في محافظة دهوك، ووجدنا إستعداد كاملا لجميع مراحل تنفيذ العمل الميداني وتهيئة متكاملة من جميع القطاعات المشاركة في هذه التجربة".

وأضاف "شاركنا في التجربة ميدانيا للتعرف عن كثب على طريقة ملء البيانات من خلال الإسلوب الإلكتروني المعتمد في هذا التعداد، فضلا عن إرسال البيانات من الميدان ألى مركز البيانات الوطني".

ودعا الباحثين إلى "تثبيت الملاحظات التي قد تظهر في العمل الميداني من أجل تقييم العمل مرة أخرى، وإعادة بناء الخطط"، مؤكدا أن "هذه التجربة تعدّ مهمة كبيرة لإختبار ٱليات العمل للوصول إلى تجربة مثالية كي نتمكن من النجاح في تنفيذ التعداد العام للسكان المؤمل تنفيذه في العام المقبل".

من جانبه، قال المدير العام للإدارة التنفيذية للتعداد، سمير خضير هادي، "ينفذ الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ التجربة القبلية للتعداد السكاني في محافظة دهوك، وهي مرحلة ملء إستمارة عدّ السكان إلكترونيا بعد إجراء عمليات الحزم والحصر والترقيم وملء إستمارة عدّ الأسرة، والتي تستمر لمدة خمسة ايام".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتضمن قيام الباحثين بزيارة المباني والمساكن لإكمال ملء إستمارة العّد، التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالأسر"، مشيراً إلى أن "التجربة لاقت تجاوبا كبيرا من قبل الأهالي مع الباحثين الميدانيين في إعطاء المعلومات الخاصة بهم".

وأكد هادي "حرص الوزارة على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان ٢٠٢٢، بهدف بناء قاعدة بيانات، ومعرفة الخصائص السكانية، ووضع خططٍ بعيدة المدى، كذلك لمعرفة الإحتياجات المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الأخرى".

إلى ذلك، قال مدير إحصاء دهوك جيافان عبد الرزاق سليمان إن "محافظة دهوك تشهد أول تجربة قبلية لتنفيذ التعداد السكاني إلكترونيا".

وأضاف "نحن بإنتظار تنفيذ هذا التعداد منذ مدة طويلة والذي يهدف إلى توفير مؤشرات شاملة تخدم عملية التنمية"، مؤكدا "الاستعداد الكامل للتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط الإتحادية من أجل نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان 2022 في البلاد".

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الثلاثاء

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