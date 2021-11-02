المالية تصدر إعماماً بشأن ترفيع الموظفين (وثيقة)

2021/11/02 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إعماماً جديدا يخص ترفيع موظفيها المغايرة شهاداتهم لعناوينهم الوظيفية.

وذكرت المالية في وثيقة موجهة لدوائرها حصلت عليه (بغداد اليوم): "استنادا الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الموظفين الذين تم تعيينهم بوظائف إدارية على أساس الشهادة الحاصلين عليها ومنحوا عناوين وظيفية مخالفة للوصف الوظيفي وتدرجوا بأكثر من درجة بسبب أخطاء إدارية تعد تلك الأخطاء لايتحملها الموظف من ضمن الحقوق المكتسبة".

وأضافت الوثيقة ان "العديد من القرارات القضائية التي اخذت الدرجة القطعية من محكمة قضاء الموظفين تؤكد عدم تحمل الموظف تلك القرارات نتيجة الأخطاء الإدارية وتدرجوا بوظائفهم".

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