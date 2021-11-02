الاعدام بحق 8 إرهابيين هاجموا القوات الأمنية في بغداد

2021/11/02 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر قضائي

محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية، تصدر حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق (8) إرهابيين شنوا هجوما مسلحا على إحدى السيطرات الأمنية في المناطق المجاورة للعاصمة بغداد واوقعوا قتلى وجرحى قبل عدة سنواتالقرار صدر استنادا لإحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"

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