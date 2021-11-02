حصيلة ما حصده

2021/11/02 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن حصد طريق الموت بغداد الكوت، 768 حالة وفاة فيما أصيب اكثر من 13 الف مصاب خلال ثلاثة أعوام.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "طريق بغداد الكوت يسجل وبشكل يومي العديد من الحوادث المرورية جراء رداءة الطريق والذي تسبب بإزهاق أرواح العديد من المواطنين".

وأضاف ان "اكثر من 768 شخصا لقوا حتفهم خلال ثلاث سنوات على طريق بغداد الكوت فيما أصيب اكثر من 13 الف اخرين جراء رداءة الطريق"، مشيرا الى ان "الطريق صرفت عليه أموال طائلة ولم يتم تعبيده ما يتسبب بحوادث مرورية عديدة وبشكل يومي".

وتوفي الشاعر سمير صبيح، في وقت سابق، اثر حادث سير على طريق بغداد الكوت.

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