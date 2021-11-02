ضبط خرق في انبوب نفطي في ميسان

2021/11/02 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / ضبطت القوات الامنية خرقا في انبوب النفط الناقل من حقل النور ضمن حقول البزركان في محافظة ميسان .وذكر مصدر امني :" ان الخرق تم ضبطه ، بناء على معلومات استخبارية دقيقة "، مبينا :" ان المعلومات تشير الى ان حجم التهريب من الانبوب يتراوح بين 15 - 20 صهريجا يوميا "./انتهى س

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