ضبط عدد من العبوات الناسفة في الكرمة بالانبار

2021/11/02 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية عددا من العبوات الناسفة في الكرمة بالانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" تم ، استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة ، ضبط ١٣ عبوة ناسفة محلية الصنع على شكل صفيحة في منطقة الشهابي الاولى بقضاء الكرمة الانبار ".واضاف :" تكفل الجهد الهندسي برفع العبوات وتفجيرها تحت السيطرة"./انتهى9

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