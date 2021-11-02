كونتي يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام.. فماذا قال؟

2021/11/02 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، تعيين المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، مدربا للفريق، الثلاثاء، خلفا للمقال نونو سانتو

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