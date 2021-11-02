2021/11/02 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة محال لبيع الموبايلات في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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