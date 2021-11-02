2021/11/02 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ المغرب الرخيص: صديقة لي لها ابنة تتدرب على التمريض، في مرحلة "السطاج" (التطبيق)، ذهبت إلى متجر لشراء بذلة الممرضين، فاجأها صاحب المتجر (بائع للبذل المهنية) بوجود نوعين : مغربي وإسباني دون الإشارة إليهما ثم دخل يتكلم عن الفرق بينهما والفرق في الأثمنة، فهمت الممرضة المتدربة أن البذلة الغالية هي من صنع إسباني وفضلتها لذلك (فهم او هن يفضلون المنتوج الوطني مهما كلف وهذا معروف في كل الدول الأوربية)، لكن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب الرخيص وقضايا الصراع الطبقي - عذري مازغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب الرخيص وقضايا الصراع الطبقي - عذري مازغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).