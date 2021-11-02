جرائم كربلاء تقبض على احد سراق محال اجهزة الموبايل

2021/11/02 | 19:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان عددها (72) جهاز موبايل وايباد ولابتوب.

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