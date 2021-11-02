اصابة 10 جنود مصريين عزل من قوات حفظ السلام برصاص متعمد من الحرس الرئاسي

2021/11/02 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب عشرة جنود مصريين من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى برصاص متعمد الحرس الرئاسي.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن عشرة جنود مصريين من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى أصيبوا برصاص الحرس الرئاسي في بانغي, مبينة ان عناصر وحدة الشرطة المصرية كانوا في حافلة وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري بدون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين.

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