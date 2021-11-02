2021/11/02 | 19:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ إثر وفاة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، أعلنت السلطات التونسية شن حملة كبيرة لغلق دور رعاية الأطفال العشوائية (حصانات) وغير المرخصة.وتوفي صباح، الإثنين، رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن حالة الوفاة وقعت في منزل يستقبل أطفالا على خلاف الصيغ القانونية بإحدى المدن بمحافظة نابل […]

ظهرت المقالة بعد وفاة طفل..



تونس تشن حملة على “عشوائيات الأطفال” أولاً على الايام نيوز.

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