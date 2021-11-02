المالية تصدر إعماماً بشأن ترفيع موظفيها

2021/11/02 | 19:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إعماماً بخصوص ترفيع الموظفين الذين لديهم شهادات مغايرة لعناوينهم الوظيفية.وجاء في وثيقة عن الوزارة، تلقاها “النور نيوز”، إنه “استناداً لما جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الموظفين الذين تم تعيينهم بوظائف إدارية على أساس الشهادة الحاصلين عليها، وتم منحهم عناوين وظيفية مخالفة للوصف الوظيفي..، …

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