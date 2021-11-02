بغداد اليوم تنشر أسعار صرف الدولار في العراق عاجل

2021/11/02 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته أسواق العملة والصيرفات.

وبلغ سعر الشراء 147،800 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

فيما وصل سعر البيع 148،150 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار.

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