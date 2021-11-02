الصدر يدعو الى وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي وحماية الاطباء

2021/11/02 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي وحماية الاطباء .وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / :" ان الطب مهنة الرحمة ، فلا ينبغي صيرورته مهنة كسب وتجارة ..ومن المهم ايضا ان لايكون الطبيب عرضة للهجرة والتهجير ، لاسيما ذوي الخبرات العالية ".كما دعا الى ابعاد الفاسدين من مهنة الطب.وتابع :" لابد من وقفة جادة لتفعيل (الضمان الصحي) وحماية الأطباء والكوادر الطبية والمستشفيات وغيرها وتجديد المستشفيات واستحداث أخرى ، كما العيادات والمستوصفات وتحسين الواقع الطبي ورفده بالكوادر التخصصية وتطوير الأجهزة الطبية، ولا سيما في موجة الجائحة المستشرية في العالم أجمع، والعمل الجاد من أجل رفع مستوى الثقافة الطبية عند المواطنين ولا سيما في القرى والأرياف.وخلص الى القول :" هذه سياستنا في ما يخص الطب لانتشاله من التخلف والفساد، وتخليص العراق من الأوبئة والأمراض المستعصية، ونقص الدواء والعلاج كما هو واقعنا الحالي"./انتهى7

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