البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان الى المغادرة فورا

2021/11/02 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دعت وزارة الخارجية البحرينية، جميع المواطنين البحرينيين الموجودين في لبنان إلى المغادرة فورا، على خلفية الأزمة بين بعض الدول الخليجية ولبنان.وقالت الخارجية البحرينية، في بيان : "يجب على المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك ، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر"، مشيرة إلى ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى لبنان وذلك منعًا لتعرض المواطنين لاي مخاطر وحرصًا على سلامتهم.وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد طلبت مساء الجمعة الماضي، من سفير لبنان لديها مغادرة أراضي البحرين خلال 48 ساعة ./انتهى9

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