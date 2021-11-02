جديد التكنولوجيا.. روبوت يتحكم بمطبخ للوجبات السريعة

2021/11/02 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Flippy 2 هو رد شركة Miso Robotics على تحديات توظيف الوجبات السريعة: إنه مساعد مطبخ آلي يمكنه تولي محطة قلي كاملة مع عامل بشري واحد فقط.

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