2021/11/02 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من محاولات البعض تأجيج نار الفتنة الطائفية في محافظة ديالى.

وبدأ الصدر تغريدته على تويتر بمقولة “أخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه”، مكملا تدوينته بالقول إن الخطر محدق بمحافظة ديالى وهناك من يحاول تأجيج نار الفتنة الطائفية، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.

وأضاف زعيم التيار الصدري أن ديالى أسيرة التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب، ودعا القوات الأمنية في وزارة الداخلية إلى العمل الجاد والسريع لحماية حدودها والانتشار السريع من أجل درء المخاطر، خاتما تدوينته بوسم ديالى عراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم التيار الصدري يدعو الأجهزة الأمنية لحماية حدود ديالى من المخاطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم التيار الصدري يدعو الأجهزة الأمنية لحماية حدود ديالى من المخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).