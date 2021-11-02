عمليات صلاح الدين ترصد مجموعة إرهابية في الصينية وتتصدى لهم بمدافع الهاون

2021/11/02 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، رصد مجموعة إرهابية على طريق الصينية – حديثة.

وقال حاتم في بيان مقتضب، إنه تم رصد مجموعة إرهابية من خلال الكاميرات الحرارية وتمت معالجتهم بمدافع الهاون، من دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

هذا، وتشهد المحافظات الغربية عمليات أمنية كبيرة لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والقضاء على عليها.

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