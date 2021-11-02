عزت الشابندر: الكتلة الأكبر ليست دستورية إنما هي زوبعة سياسية بامتياز

2021/11/02 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السياسي المستقل عزت السابندر، إن أزمة تعريف الكتلة الأكبر ليست دستورية.

وأوضح الشابندر في تغريدة على حسابه في تويتر، إن أزمة تعريف الكتلة الأكبر هي زوبعة سياسية بامتياز، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعريف جديد لها بعد أن قطعت المحكمة الاتحادية عام ألفين وأربعة عشر بأنها الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي تتشكل في الجلسة الأولى لمجلس النواب، حسب قوله.

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