2021/11/02 | 20:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي.وذكر السيد الصدر في تدوينة، ذكرنا آنفاً: الزراعة والصناعة والتربية، وأمَا قطاع الصحّة، فلا بدّ من وقفة جادّة لتفعيل (الضمان الصحي)، وحماية الأطباء والكوادر الطبية والمستشفيات وغيرها وتجديد المستشفيات واستحداث أخرى كما العيادات والمستوصفات وأضرابها”.واضاف “تحسين الواقع الطبي […]

ظهرت المقالة السيد الصدر يدعو الى وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يدعو الى وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يدعو الى وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).