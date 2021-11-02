2021/11/02 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 3 ساعات

الحكومة تحدد موعد الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مبادرة السكن

منذ 4 ساعات

الكاظمي: سنستمر بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي

منذ 5 ساعات

الدهلكي يدعو الكاظمي لعقد اجتماع طارئ ومناقشة التراجع الامني المخيف في ديالى

منذ 6 ساعات

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

منذ 7 ساعات

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العلاقات العراقية الفرنسية

منذ 7 ساعات

الصدر يحذر: الخطر محدق بمحافظة ديالى

منذ 10 ساعات

العراق يُشارك في المُؤتمر الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

منذ 10 ساعات

واشنطن تدعم بغداد بثلاثة ملايين دولار لمواجهة كورونا

منذ يوم واحد

غداً..



المفوضية تعيد عد وفرز محطات صلاح الدين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو إلى ابعاد الفاسدين من مهنة الطب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو إلى ابعاد الفاسدين من مهنة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).