مفوضية الانتخابات: أغلب الطعون بلا أدلة

2021/11/02 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة. وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة حيث أحالت الطعون بالانتخابات وأوصت بها، والذي لديه أدلة جديدة حول الطعون المقدمة كان بإمكانه تقديمها خلال ثلاثة أيام وقد انتهت اليوم، كون أغلب الذين قدموا طعوناً كانت طعونهم بلا أدلة". وأضاف سلمان، أنه "مع مراقبة شركاء العملية الانتخابية من وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية الذين شاهدوا العد والفرز اليدوي، كانت النتيجة أن أغلب المحطات مطابقة"، مشيراً إلى أن "هناك رأيا للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت".وبين أن "المصادقة على نتائج الانتخابات، تكون بعد الانتهاء من كل الطعون المقدمة وأخذ مداها، ومن ثم فإن الهيئة القضائية للانتخابات من حقها النقض أو المصادقة وهي ليست مقيدة بوقت معين". ونوه سلمان بأنه "لا توجد مدة محددة إلى أن تستكمل كل الطعون وتحال النتيجة لمجلس المفوضين للبت فيها وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً ومن ثم تحال النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج".

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