المفوضية تؤكد: أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة

2021/11/02 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة. وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

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