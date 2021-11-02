2021/11/02 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة.وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح للوكالة الرسمية، إن “المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة حيث أحالت الطعون بالانتخابات وأوصت بها، والذي لديه أدلة جديدة حول الطعون المقدمة كان بإمكانه تقديمها …

ظهرت المقالة المفوضية: أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).