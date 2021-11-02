التحالف السعودي يعلن

2021/11/02 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، الثلاثاء، "مقتل 115 متمردا" في غارات استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما حقق الحوثيون تقدما جديدا نحو المدينة الاستراتيجية.

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