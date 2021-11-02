2021/11/02 | 20:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BDoVv--tHWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | نتائج انتخابات 2021 تعيد جدل الكتلة الاكبر مجددا) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | نتائج انتخابات 2021 تعيد جدل الكتلة الاكبر مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).