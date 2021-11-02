أنباء عن اتخاذ الاتحاد الوطني قراراً بإبعاد لاهور شيخ جنكي عن صفوفه وإعلام مقرّب يرد

2021/11/02 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، بأن الاتحاد قرر استبعاد لاهور شيخ جنكي، وآلا طالباني، من صفوفه.

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وأبلغ المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه "ناس كورد"، (2 تشرين الثاني 2021)، أن "الاتحاد الوطني قرر استبعاد لاهور جنكي من صفوفه اضافة الى أعضاء القيادة، آلا طالباني، و آراس شيخ جنكي، و شادمان ملا حسن".

وأضاف المصدر أن "القرار صدر بتوجيه من لجنة قيادية بعد ادانة المذكورين بخرق النظام الداخلي للحزب، وعدم دعم مرشحي الاتحاد في الانتخابات الأخيرة، والعمل بشكل سري لقوائم منافسة".

وكان لاهور شيخ جنكي قد وجّه نداءً مساء الثلاثاء لـ"حل اشكالات الاتحاد الداخلية وعقد المؤتمر وتدارك تراجع اصوات الحزب في الانتخابات الأخيرة".

وفي أول رد على القرار ذكر موقع تابع للاهور شيخ جنكي أن "قرار ابعاد اشخاص قيادية من صلاحية المؤتمر الحزبي العام، وما أُعلن عنه ليس له شرعية، باعتباره صادراً من اشخاص".

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