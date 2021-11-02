الاتحاد الوطني الكردستاني يبعد لاهور شيخ جنكي (تفاصيل)

2021/11/02 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قرر إبعاد الرئيس المشترك السابق للحزب، لاهور شيخ جنكي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قرر إبعاد الرئيس المشترك السابق للحزب، لاهور شيخ جنكي، وفقا للنظام الداخلي للحزب".

وأضاف أن "الحزب قرر ايضا إبعاد كل من الاء طالباني، وآراز شيخ جنكي، وزينو محمد، وشادوومان ملا حسن، من الحزب".

وبين أن "هؤلاء كانوا يشغلون أعضاء في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني".

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