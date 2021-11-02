2021/11/02 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، نتائجُ مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وجاءت النتائج كالاتي:

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