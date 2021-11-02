2021/11/02 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ استقبل احد المنافذ التلقيحية في كربلاء ، اليوم الثلاثاء ، أول ملقح ضد فيروس كورونا بعمر 15 عاما .وقالت مديرة المنفذ الدكتورة رغد صاحب الربيعي :" استناداً إلى توجيهات اللجنة العلمية الإستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوجيهات منظمة الصحة العالمية التي إعتمدت إعطاء اللقاح المُضاد لفيروس كُورونا للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق ، استقبل منفذنا ، اليوم الثلاثاء ، الطالب حسن صلاح طامي ، بعمر ( 15) عاماً وجرى تطعيمه بالجرعة الأولى بأحد اللقاحات المُضادة للفيروس الوبائي "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اول حالة تلقيح ضد كورونا لفتى في الخامسة عشرة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اول حالة تلقيح ضد كورونا لفتى في الخامسة عشرة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).