انتحار امرأة داخل منزلها في بابل

2021/11/02 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ انتحرت امرأة داخل منزلها في ناحية ابي غرق ، غرب الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل :" ان الامرأة في الخمسينات من عمرها ، وقد انتحرت بعد شجار مع زوجها ".واضاف :" ان الشرطة نقلت الجثة الى الطبابة العدلية وفتحت تحقيقا بالحادث"./ انتهى

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