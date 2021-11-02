توب 5.. لقاء بين بينيت وولي عهد البحرين.. وظهور للملكة إليزابيث

2021/11/02 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل وولي عهد البحرين، إلى دعوة البحرين مواطنيها لمغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه، إلى تعليق ماكدونالدز في السعودية على حادثة الاعتداء على موظفيه بعد تداول فيديو مثير للجدل، إلى قيادة الملكة إليزابيث الثانية 95 عامًا سيارتها بعد إقامة قصيرة في المستشفى، وصولًا إلى عودة كونتي إلى الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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