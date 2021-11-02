2021/11/02 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد ساعات من جريمة محافظة الإسماعيلية التي هزت الشارع المصري، أقدم متهم آخر على ذبح سيدة في سوق عامة بمدينة الإسكندرية، لكنه تم إسعافها على الفور قبل أن تفارق الحياة.بدأت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



مريض نفسي يحاول ذبح سيدة بالإسكندرية المركز الخبري الوطني.

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