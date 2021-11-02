الاستخبارات تضبط نحو 3كغم من المخدرات غربي العراق

2021/11/02 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط ما يقارب ٣ كغم من المخدرات في الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بتعاون استخباري مثالي ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ومديرية الاستخبارات والتحقيقيات في وزارة الداخلية، وبمشاركة قوة من كتيبة اتصالات الفرقة الخامسة تمخضت عن ضبط ٢كغم و٧٥٠ غم من الحبوب المخدرة نوع ( صفر واحد ) في منطقة الناعور بقضاء الرطبة بالانبار تعود لاحد تجار المخدرات الهاربين والمستمرة ملاحقته من قبل اجهزتنا الامنية”.

وأشارت إلى “تسليم المواد للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بها”.

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