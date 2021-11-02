التنوع واللاتنوع في التمثيل - سامي عبد الحميد

2021/11/02 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد يبدو لي ان الممثلين الكوميديين في مختلف البلاد يتحولون الى شخصيات نمطية حيث يكررون التقنيات التي يستخدمونها في تمثيلهم لغرض اضحاك الجمهور.



ويحدث مثل ذلك التكرار حتى وان اختلفت مضامين واشكال المسرحيات او الافلام التي يشاركون فيها ولأذكر هنا الممثل الانكليزي العبقري (شارلي شابلن) في افلامه الصامتة وكذلك (لوريل وهاردي) من الماضي.



ومن الماضي القريب اذكر المصري (اسماعيل ياسين) والمصرية (ماري منيب) ومن ......





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