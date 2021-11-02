مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة حول السودان الجمعة

2021/11/02 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة خاصة حول السودان، عقب "حملة قمع ضد التجمعات الحاشدة بعد انقلاب الجيش".

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